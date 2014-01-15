东芝同意收购英国核能合资公司NuGen六成股权

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透伦敦1月14日 - 日本东芝(6502.T)已经同意，以1.02亿英镑购买法国燃气苏伊士集团GSZ.PA与西班牙Iberdrola(IBE.MC)在英国的核能合资公司NuGen的60%股权，有助于英国实现替换老旧核设施的计划。
相关公司周二表示，东芝旗下Westinghouse将在NuGen Moorside位于英格兰北部的核电厂提供三个AP1000核反应堆，产能总计3,400兆瓦(MW)。
这些公司补充称，第一座核反应堆将于2024年上线。
东芝是进入英国建造新核电厂的第二家日本重量型工业企业。此前日立于2012年挺进英国核电业。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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