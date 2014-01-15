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国际财经 | 2014年 1月 15日 星期三 11:58 BJT

东芝同意收购英国核能合资公司NuGen六成股权

路透伦敦1月14日 - 日本东芝(6502.T)已经同意，以1.02亿英镑购买法国燃气苏伊士集团GSZ.PA与西班牙Iberdrola(IBE.MC)在英国的核能合资公司NuGen的60%股权，有助于英国实现替换老旧核设施的计划。

相关公司周二表示，东芝旗下Westinghouse将在NuGen Moorside位于英格兰北部的核电厂提供三个AP1000核反应堆，产能总计3,400兆瓦(MW)。

这些公司补充称，第一座核反应堆将于2024年上线。

东芝是进入英国建造新核电厂的第二家日本重量型工业企业。此前日立于2012年挺进英国核电业。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)

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