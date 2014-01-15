东芝同意收购英国核能合资公司NuGen六成股权

路透伦敦1月14日 - 日本东芝(6502.T)已经同意，以1.02亿英镑购买法国燃气苏伊士集团GSZ.PA与西班牙Iberdrola(IBE.MC)在英国的核能合资公司NuGen的60%股权，有助于英国实现替换老旧核设施的计划。