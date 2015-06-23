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国际财经 | 2015年 6月 23日 星期二 09:45 BJT

东芝半导体及个人电脑业务涉及会计违规行为--日经新闻

路透东京6月23日 - 日经新闻报导称，东芝(6502.T)半导体和个人电脑业务亦涉及会计违约行为，这可能迫使该公司进一步下修获利。

5月时东芝成立第三方委员会，扩大调查范围至其他业务。

该公司并称，错误的簿记可能导致近几年获利高估约540亿日圆(4.38亿美元)。

东芝发言人士表示，这一日经新闻报导并未根据公司已宣布的事项及第三方正在调查的任何事。

该调查料将持续至7月中旬。(完)

(编译 戴素萍 审校 于春红)

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