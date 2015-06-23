东芝半导体及个人电脑业务涉及会计违规行为--日经新闻

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透东京6月23日 - 日经新闻报导称，东芝(6502.T)半导体和个人电脑业务亦涉及会计违约行为，这可能迫使该公司进一步下修获利。
5月时东芝成立第三方委员会，扩大调查范围至其他业务。
该公司并称，错误的簿记可能导致近几年获利高估约540亿日圆(4.38亿美元)。
东芝发言人士表示，这一日经新闻报导并未根据公司已宣布的事项及第三方正在调查的任何事。
该调查料将持续至7月中旬。(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
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