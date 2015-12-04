日本东芝和富士通洽谈合并PC业务--消息（更新版）

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
(新增两家公司PC业务详情)
路透东京12月4日 - 知情消息人士周五表示，东芝(6502.T)和富士通(6702.T)洽谈分拆并合并各自的个人电脑(PC)业务。日本电子巨头纷纷寻求进一步退出亏损业务。
消息人士称，东芝和富士通的商谈处于初期阶段，不清楚是否将会达成协议。由于未获授权谈论此事，消息人士拒绝具名。
合并双方PC业务而成的新公司，年营收将约为1.2万亿(兆)日圆(98亿美元)，并将提高规模经济，有助于降低采购成本。但分析师认为，由于这两家公司仅占到全球PC销售总规模的6%，回归销售鼎盛时期的希望非常渺茫。
“并后新公司能否恢复国际竞争力还是未知数，”瑞穗证券资深分析师Takeshi Tanaka称。
索尼(6758.T)去年将旗下PC业务剥离至未上市企业Vaio Corp。一些日本媒体报导称，Vaio也将是上述新企业的一部分，但该公司发言人否认与任何公司就PC业务进行磋商。
富士通发表声明称，其正考虑PC业务的各种可能选项。
日本读卖新闻称，与富士通的交易并不确定，因为东芝还在考虑其他选项，包括与海外企业开展合作等。
PC业务在东芝和富士通营收中占比均约为10%。据调研公司Gartner的数据，去年东芝和富士通在全球PC市场中的份额分别只有4.2%和1.7%。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。