日本东芝和富士通洽谈合并PC业务--消息（更新版）

(新增两家公司PC业务详情)

路透东京12月4日 - 知情消息人士周五表示，东芝(6502.T)和富士通(6702.T)洽谈分拆并合并各自的个人电脑(PC)业务。日本电子巨头纷纷寻求进一步退出亏损业务。

消息人士称，东芝和富士通的商谈处于初期阶段，不清楚是否将会达成协议。由于未获授权谈论此事，消息人士拒绝具名。

合并双方PC业务而成的新公司，年营收将约为1.2万亿(兆)日圆(98亿美元)，并将提高规模经济，有助于降低采购成本。但分析师认为，由于这两家公司仅占到全球PC销售总规模的6%，回归销售鼎盛时期的希望非常渺茫。

“并后新公司能否恢复国际竞争力还是未知数，”瑞穗证券资深分析师Takeshi Tanaka称。

索尼(6758.T)去年将旗下PC业务剥离至未上市企业Vaio Corp。一些日本媒体报导称，Vaio也将是上述新企业的一部分，但该公司发言人否认与任何公司就PC业务进行磋商。

富士通发表声明称，其正考虑PC业务的各种可能选项。

日本读卖新闻称，与富士通的交易并不确定，因为东芝还在考虑其他选项，包括与海外企业开展合作等。

PC业务在东芝和富士通营收中占比均约为10%。据调研公司Gartner的数据，去年东芝和富士通在全球PC市场中的份额分别只有4.2%和1.7%。(完)