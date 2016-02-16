东芝称并未考虑撤出PC生产

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透东京2月16日 - 日本东芝(6502.T)的一位发言人周二表示，该公司并未考虑撤出个人电脑(PC)生产，及出售在中国杭州的工厂。
日本产经新闻此前报导称，东芝正考虑撤出PC生产。在出现严重会计丑闻后，该公司正在对业务进行重组。
日本产经新闻称，东芝、富士通(6702.T)和VAIO正在商谈合并PC业务。东芝可能将Dynabook品牌的生产委托给富士通和VAIO的工厂，自身将专注于设计和开发，这将帮助东芝降低成本。(完)
(编译 汪红英；审校 龚芳)
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。