东芝称并未考虑撤出PC生产

路透东京2月16日 - 日本东芝(6502.T)的一位发言人周二表示，该公司并未考虑撤出个人电脑(PC)生产，及出售在中国杭州的工厂。

日本产经新闻此前报导称，东芝正考虑撤出PC生产。在出现严重会计丑闻后，该公司正在对业务进行重组。

日本产经新闻称，东芝、富士通(6702.T)和VAIO正在商谈合并PC业务。东芝可能将Dynabook品牌的生产委托给富士通和VAIO的工厂，自身将专注于设计和开发，这将帮助东芝降低成本。(完)