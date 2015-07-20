日本监管者寻求对东芝处以罚款 惩戒会计违规--日经

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透东京7月18日 - 日本经济新闻周六报导称，日本金融监管机构寻求对东芝(6502.T)处以罚款。目前该公司因会计业务违规而正在接受一个独立委员会的调查。
日本经济新闻援引消息人士称，日本证券交易监督委员会(SESC)相信东芝曾篡改财务报表，并将在9月建议日本金融厅对其罚款。
一名熟悉情况的消息人士对路透表示，在该委员会周一宣布调查结果之后，监管机构将开始研究本案，考虑潜在的惩罚措施。
一名SESC发言人拒绝评论，目前亦无法找到东芝高管置评。
据知情人士透露，东芝或将因六年来的会计违规最多提列30亿美元支出。这一会计丑闻料将迫使社长田中久雄和其他公司高管下台。
(编译 张涛；审校 张荻)
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路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。