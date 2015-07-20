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国际财经 | 2015年 7月 20日 星期一 08:21 BJT

日本监管者寻求对东芝处以罚款 惩戒会计违规--日经

路透东京7月18日 - 日本经济新闻周六报导称，日本金融监管机构寻求对东芝(6502.T)处以罚款。目前该公司因会计业务违规而正在接受一个独立委员会的调查。

日本经济新闻援引消息人士称，日本证券交易监督委员会(SESC)相信东芝曾篡改财务报表，并将在9月建议日本金融厅对其罚款。

一名熟悉情况的消息人士对路透表示，在该委员会周一宣布调查结果之后，监管机构将开始研究本案，考虑潜在的惩罚措施。

一名SESC发言人拒绝评论，目前亦无法找到东芝高管置评。

据知情人士透露，东芝或将因六年来的会计违规最多提列30亿美元支出。这一会计丑闻料将迫使社长田中久雄和其他公司高管下台。

(编译 张涛；审校 张荻)

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