东芝推迟公布核业务减记数额和财报 导致股价大跌

路透东京2月14日 - 日本东芝(6502.T)意外推迟了季度业绩报告公布时间，及其美国核业务数十亿美元减记的细节，这导致东芝股价大幅下跌，投资者对该公司的未来忧心忡忡。

东芝之前称，将在中午(0300GMT)公布减记情况以及最新财测。但后来在电子邮件中表示，公司“没有准备好”，也未提供更多细节。

日本共同社之前援引财务消息人士的话报道，推迟公布财报是因为与审计机构的沟通出现了问题。

“推迟发布财报表明，该公司正处于混乱中，”Myojo Asset Management的执行长Makoto Kikuchi说。

“可以想见，该公司不是因为什么好消息才推迟公布财报。市场揣测东芝将公布的数字会比已经公布的要差。”

东芝股价午后盘初暴跌逾9%，至226.2日圆。

东芝信用违约的保险成本攀升，交投最活跃的信用违约互换(CDS)合约跳涨30个基点至357/399基点，也就是为1,000万美元东芝债券保险五年的成本为每年357,000-399,000美元。

东芝没有给出公布财报的新时间。周二之后，东芝须向监管机构申请延后财报公布的截止期限。按证券法规定，东芝或将被置于监督之下，有被摘牌的可能。

受规模13亿美元的会计丑闻影响，东芝在2015年两次推迟原定的财报公布时间。

该公司一位发言人称，还可能推迟原定0700GMT召开的新闻发布会。东芝社长兼CEO纲川智料计划在新闻发布会上对核业务的前景作出展望，并介绍包括出售记忆体芯片业务股权在内的融资努力的最新情况。

东芝在去年12月曾就可能出现减记发布警告。知情人士称，减记规模将高达7,000亿日圆(62亿美元)。这样的规模会吞噬该集团股东的权益。

日本经济新闻周二报道称，该公司还可能会在发布季度业绩时，对自身未来前景的不明朗发出预警。

日本经济新闻称，东芝还可能向韩国电力(015760.KS)出售在英国的合资核企业NuGeneration中的权益。路透本月早些时候报道称，东芝正在寻求至少部分退出NuGeneration。

东芝一位发言人早些时候被问及日本经济新闻的报道时不愿置评。韩国电力发言人以“东芝核业务计划尚未具体化”为由，拒绝置评。(完)