日本个股: 东芝6月底将任命田中久雄担任社长

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京2月26日 - 日本东芝 周二表示,6月底将提拔长期负责消费电子部采购和生产的田中久雄担任社长,接替现任社长佐佐木则夫.
田中久雄已在东芝工作40年,现任副社长.对他的任命料在6月由董事会正式通过.佐佐木则夫结束四年的社长任期后,将转任新设的副会长职位.
东芝在全球有超过20万名员工,是日本领先的芯片制造商和国际核电站建造商.该公司在基础设施领域的竞争对手包括日立 、法国的阿海珐(Areva) 和德国的西门子.(完)
(编译 李春喜; 审校 隋芬)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。