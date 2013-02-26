日本个股: 东芝6月底将任命田中久雄担任社长

路透东京2月26日 - 日本东芝 周二表示,6月底将提拔长期负责消费电子部采购和生产的田中久雄担任社长,接替现任社长佐佐木则夫.

田中久雄已在东芝工作40年,现任副社长.对他的任命料在6月由董事会正式通过.佐佐木则夫结束四年的社长任期后,将转任新设的副会长职位.

东芝在全球有超过20万名员工,是日本领先的芯片制造商和国际核电站建造商.该公司在基础设施领域的竞争对手包括日立 、法国的阿海珐(Areva) 和德国的西门子.(完)