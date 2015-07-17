独家：调查显示东芝高管卷入会计丑闻事件--消息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京7月17日 - 据直接参与调查的知情人士表示，东芝(6502.T)会计丑闻调查小组发现，该公司高管卷入了不当操作事件，证实这起丑闻并非偶然事件。
这位知情人士称，会计违规在东芝的所有业务领域几乎都存在，是其“公司文化”的一部分。东芝是一家综合性企业，旗下业务从半导体到核能，五花八门。
据知情人士本周透露，东芝或将因六年来的会计违规最多提列30亿美元支出。这一会计丑闻料将迫使社长田中久雄和其他公司高管下台。
参与调查的消息人士称，公司高管从部门经理处“收取总结报告”，报告与他们如何推迟计入损失有关。这些违规操作是这起日本五年来最严重的会计丑闻的核心问题。
该知情人士称，东芝的高管在电邮和会议上向东芝的事业部施加很大的压力，要求它们达到预算目标，这加剧了会计违规做法。这些高管不仅包括社长田中久雄、副会长兼前总裁佐佐木则夫、还包括公司顾问和前会长西田厚聪。
该公司的一位发言人表示，由于调查委员会的报告尚未公布，他不能就此置评。
该公司周五表示，东芝在4月违规做法曝光后聘用的独立委员会将在周一向公司提交调查结果，东芝将在周二对外宣布。
据该公司一位熟悉此事的高管称，东芝目前正考虑任命一位外部人士来带领其审计委员会，以防问题再度出现。(完)
(编译 王颖/汪红英；审校 白云/杜明霞)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。