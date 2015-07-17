独家：调查显示东芝高管卷入会计丑闻事件--消息

路透东京7月17日 - 据直接参与调查的知情人士表示，东芝(6502.T)会计丑闻调查小组发现，该公司高管卷入了不当操作事件，证实这起丑闻并非偶然事件。

这位知情人士称，会计违规在东芝的所有业务领域几乎都存在，是其“公司文化”的一部分。东芝是一家综合性企业，旗下业务从半导体到核能，五花八门。

据知情人士本周透露，东芝或将因六年来的会计违规最多提列30亿美元支出。这一会计丑闻料将迫使社长田中久雄和其他公司高管下台。

参与调查的消息人士称，公司高管从部门经理处“收取总结报告”，报告与他们如何推迟计入损失有关。这些违规操作是这起日本五年来最严重的会计丑闻的核心问题。

该知情人士称，东芝的高管在电邮和会议上向东芝的事业部施加很大的压力，要求它们达到预算目标，这加剧了会计违规做法。这些高管不仅包括社长田中久雄、副会长兼前总裁佐佐木则夫、还包括公司顾问和前会长西田厚聪。

该公司的一位发言人表示，由于调查委员会的报告尚未公布，他不能就此置评。

该公司周五表示，东芝在4月违规做法曝光后聘用的独立委员会将在周一向公司提交调查结果，东芝将在周二对外宣布。

据该公司一位熟悉此事的高管称，东芝目前正考虑任命一位外部人士来带领其审计委员会，以防问题再度出现。(完)

(编译 王颖/汪红英；审校 白云/杜明霞)

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