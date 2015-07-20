东芝会计丑闻调查料引发董事会重组 并可能面临罚款

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透东京7月20日 - 针对东芝(6502.T)会计丑闻的调查料将反映出高层管理者应对公司整个层面的失败负责，这恐将引发董事会重组，造成财务报表的重整，且可能面临巨额罚款。
了解调查的人士上周称，独立调查委员会将于周一1200 GMT发表一份摘要报告，料指出错误的会计操作在令公司获利在过去几年里被夸大约1,700亿日圆（14亿美元），比东芝最初估计的约500亿日圆夸大规模还要多出逾两倍。
此外，其他消息人士称虚夸利润及各项减记可能带来约3,000-4,000亿日圆的费用。不过，尚不清楚截至3月的上个财年虚夸了多少。东芝在上一财年公布的净利是508亿日圆。
东芝发言人称，公司仍在等待调查报告，将于周二召开新闻发布会。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。