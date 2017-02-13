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国际财经 | 2017年 2月 13日 星期一 09:51 BJT

东芝财年前三季净损35亿美元 主因美国核业务资产减记--日经

路透东京2月12日 - 日本经济新闻周日报道，东芝(6502.T)在截至去年12月的九个月，集团净亏可能在4,000亿日圆(35.2亿美元)。

2016年底东芝的美国核业务资产减记约6,000亿日圆，为造成净亏的主因。

而在上年同期，东芝也录得类似的4,794亿日圆高额净亏。

东芝希望藉由出售部分芯片业务及其他举措，弥补至3月底的全年度资产减记。

东芝将于周二公布4-12月期间的业绩与全财年展望。届时也将解释亏损原因、避免类似事件发生的举措，以及其核业务的重建计划。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张荻)

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