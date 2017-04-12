焦点：东芝提交未获审计方认可的财报 警告称存在持续经营风险

路透东京4月11日 - 日本东芝(6502.T)周二提交了已两度推迟的财报，但财报并未获得审计方的认可。东芝警告称其能否持续经营存疑，该企业集团久拖不决的危机进一步恶化。

东芝在公布财报时称，“公司的实际情况导致持续经营的能力存在重大疑问。”该公司截止12月的九个月亏损超过预期。

财报的审计机构普华永道Aarata LLC发表免责声明，无法对财报达成意见。这提高了该公司从东京证交所退市的可能性。

东京的大公司出现东芝这种情况还是首例，这也让东京证交所成为焦点，该证交所正在权衡让东芝退市的利弊。

东芝社长兼CEO纲川智对审计方不能形成意见表示遗憾，并称东芝曾设法提交财报，而不是寻求史无前例的第三次推迟发布财报。

“下市决定是由证交所作出，”纲川智在东京举行的记者会上说。“我们将尽全力避免下市。”该公司召开了一系列记者会向股东道歉，这是最新一次的记者会。

有关当局若不对东芝采取强硬手段，恐会让人质疑他们维护标准的可信度。但下市会令东芝危机复杂化，提高其融资成本，让该公司可能面临来自愤怒股东的进一步诉讼。

会计师一直在质疑东芝美国核部门西屋电气的财务数据。西屋电气在美国东南部在建的四座核反应堆的成本大幅超支，已迫使东芝预估年度净亏损达90亿美元并将采取严厉措施。

消息人士称，东芝的审计方普华永道Aarata不仅对近期业绩提出质疑，也在对西屋截至2016年3月财年的财报进行调查。这些消息人士因未获授权对外发言而不愿具名。

是否把东芝摘牌，目前取决于东京证券交易所(TSE)。东芝从3月中以来就被东交所列为观察名单，因东芝在2015年爆发会计丑闻后都没能消除有关其内部控管的疑虑。

证交所应该在多长的时间内做出结论，并没有明确规定。

东芝已把旗下优质资产--芯片部门和其它资产对外求售，而西屋则已根据破产保护法申请破产。

东芝周二还说，考虑把瑞士智能电表集团兰吉尔(Landis+Gyr)首次公开发行(IPO)或者出售。路透上月曾报导，东芝准备剥离这项资产，做价或达20亿美元。

**晶片业务卖给鸿海？**

另外，华尔街日报援引知情人士报导称，台湾鸿海已出价最高3万亿(兆)日圆(270亿美元)收购东芝的晶片业务，比东芝自己的估计高出将近100亿美元。

鸿海的计划将会让日本监管机构感到为难，因为他们已誓言要对买家进行审查，如果投资者可能给国家安全带来风险，将会阻止这样的出售。鸿海被认为存在这样的风险，因为该公司与中国大陆关系紧密。

日本经济产业大臣世耕弘成周二重申，东芝的晶片技术非常重要，不仅仅对日本经济成长策略，从就业和信息安全角度来说亦是如此。

“基于这些原因，我们会继续密切监视东芝的业务情况及其晶片业务的出售，”他说。

东芝没有对旗下晶片业务发表评论。鸿海(2317.TW)也未予置评。(完)