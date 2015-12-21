东芝周一将讨论重组事宜 或拖累当前会计年度的业绩

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透12月21日 - 东芝(6502.T)周一称将讨论重组措施，并可能宣布对截至明年3月的本会计年度业绩影响。
日本经济新闻周末报导，受重组成本影响，东芝可能会预估截至明年3月的会计年度出现逾5,000亿日圆(41.3亿美元)创纪录的净亏损。
该公司表示，日经的报导并非基于官方公告，但称如果董事会周一决定重组方案，可能会导致业绩出现重大亏损。
东芝股价周一暴跌约9%，报257日圆；指标日经指数.N225跌1.3%。
东芝涉足多种业务，小到笔记本电脑，大到核电，目前正在经历重组阵痛。今年东芝曾披露，公司在回溯至2008会计年度的时间内，虚报获利13亿美元。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。