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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 10:55 BJT

日股业绩：东芝第二季扭亏为盈，录得767亿日圆营业利润

路透东京11月11日 - 日本东芝 7-9月当季扭亏为盈，录得营业利润，受中国智能手机生产商对NAND闪存芯片需求旺盛推动。

东芝第二季营业利润为767亿日圆(7.21亿美元)，上年同期为亏损826亿日圆。

该业绩基本符合10月底修正后的预估。

东芝本周将年度利润预期上调50%，现在预计利润为1,800亿日圆，上年为亏损7,087.4亿美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 王颖)

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