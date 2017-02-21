东芝寻求出售芯片业务多数股权 筹资88亿美元

路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝(6502.T)希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。

东芝月初对美国核能业务减记63亿美元，该公司称现准备出售NAND记忆芯片部门多数甚至全部股权。该部门生产手机及平板电脑使用的芯片，是公司最有价值的业务。此前该公司计划出售19.9%的股份。

消息人士称，东芝希望尽快重新开始出售程序，可能会出售给多个买家，已有投资基金、其他芯片厂及客户企业表示有兴趣。消息人士拒绝具名，因无权与媒体交流。

股权出售“是东芝大规模筹资、以及消除对其信用风险担忧最好的方式，也是唯一的办法，”消息人士称，并表示股权出售应会在明年3月底前完成。

消息人士称，东芝尚未决定要出售多少股份，而是比较看重能够筹集到多少资金。此外，该公司希望保留三分之一的股份，以便能对该业务有一定的控制权。

东芝的一位发言人称，公司不能对出售股权程序的细节置评。

一位消息人士早些时候对路透称，东芝计划出售19.9%股份时，接到的报价从2,000亿日圆到4,000亿日圆不等。

消息人士称，买家包括竞争对手SK海力士(000660.KS)和美光(Micron Technology) (MU.O)，数据存储公司西部数据(WD) (WDC.O)，以及贝恩资本(Bain Capital)等金融投资者。

东芝无法通过发行新股筹资，因该公司在2015年爆出13亿美元会计丑闻后，被东京证券交易所列入观察名单。

东芝股价最新涨约2.0%，日经指数.N225涨约0.5%。(完)