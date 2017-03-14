东芝将“积极考虑”出售多数西屋股权

路透东京3月14日 - 日本东芝(6502.T)周二表示，将加速研究是否应该出售海外核电业务的多数股权。

东芝在一份监管申报文件中指出，公司计画检讨其美国核能发电事业西屋(Westinghouse)的定位，并“为其积极考虑策略选项”。

东芝还称，计划在始于2019年4月的财年间实现营业利润2,100亿日圆(18亿美元)，这个获利目标没有包括西屋及其在出售的旗舰记忆芯片业务。

截至今年3月的财年间，东芝整体营业亏损料为4,100亿日圆。(完)