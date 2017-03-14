东芝将“积极考虑”出售多数西屋股权

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京3月14日 - 日本东芝(6502.T)周二表示，将加速研究是否应该出售海外核电业务的多数股权。
东芝在一份监管申报文件中指出，公司计画检讨其美国核能发电事业西屋(Westinghouse)的定位，并“为其积极考虑策略选项”。
东芝还称，计划在始于2019年4月的财年间实现营业利润2,100亿日圆(18亿美元)，这个获利目标没有包括西屋及其在出售的旗舰记忆芯片业务。
截至今年3月的财年间，东芝整体营业亏损料为4,100亿日圆。(完)
(编译 张明钧/白云; 审校 王丽鑫/王颖)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。