东芝和SanDisk控Hynix 对涉闪存技术泄密案求偿

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
* 先前东京警方逮捕一名涉嫌泄密的前SanDisk工程师
* 东芝称相关泄密损失超过1,000亿日圆
* Hynix不予置评，称尚未收到诉讼
路透东京3月14日 - 日本东芝(6502.T)和美国SanDiskSNDK.O分别对韩国SKHynix(000660.KS)提出民事诉讼，称Hynix涉嫌窃取其用于智能手机及平板电脑的旗舰快闪记忆体晶片(闪存芯片)技术相关资料，并要求损害赔偿。
SK Hynix周五表示尚未收到该件诉讼通知，并不予置评。东芝和SanDisk在快闪记忆体技术合作近15年，Hynix是其竞争对手。
东京警方周四逮捕一名前SanDisk工程师，因该名之后任职Hynix的工程师，涉嫌不当提供技术资料给Hynix。
东芝周五表示已向东京地方法庭提出诉讼。东芝未透露求偿金额，但表示因该起泄密导致至少1,000亿日圆(9.8亿美元)的损失。
SanDisk表示已向加州圣克拉克高等法院对Hynix和相关实体提出诉讼，寻求损害赔偿、禁制令和其他补偿。
快闪记忆体晶片是东芝获利重要来源，其这项业务的主要对手包括韩国三星电子(005930.KS)。
Hynix周五早盘中下跌1.6%，跌幅大于韩股综合股价指数.KS11。东芝挫低3.3%，表现也落后日股日经指数.N225。(完)
(编译 张若琪 审校 王洋)
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