东芝和SanDisk将合建闪存工厂--日经

路透8月6日 - 日本经济新闻报导，东芝(6502.T)计划与SanDiskSNDK.O修建一个制造记忆体晶片(存储器芯片)的工厂，总投资4,000亿日圆(约40亿美元)。

日经称，东芝计划在这处新厂生产16-17纳米芯片，希望使用单晶硅晶圆生产更多的芯片，赶超韩国三星电子(005930.KS)。

目前东芝工厂生产的芯片为19纳米规格的。

日经报导称，新厂预计将在下一会计年度投产，总产能将提高约20%。

日经还称，东芝和SanDisk将平分新建的费用，工厂地址位于三重县四日市。两家公司有一家生产NAND芯片的合资公司。

该报指出，这是东芝近两年来用于增产的首笔大型投资。(完)

(编译 白云; 审校 石冠兰)

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