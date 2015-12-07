东芝会计丑闻重创股价 股东集体控告公司索赔245万美元

欧洲央行执委科尔称超宽松政策不是永久计划 但现在讨论缩减还太早
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透东京12月7日 - 日本东芝(6502.T)爆发巨额会计造假丑闻后，股价暴跌，50名个人股东周一在东京提起诉讼控告东芝，索赔3.0199亿日圆(245万美元)。
股东控告对象包括东芝、三名前任社长及两名前任财务长。比起4月初东芝开始调整会计问题之前的股价水准，目前东芝股价下跌约40%。
东芝经过调查后公布，公司获利在大约七年期间浮报约1,550亿日圆。
“东芝财报作假，误导投资人，”原告团体在向东京地方法院提交的诉状中指出。“东芝的欺诈行为，使得对股份公司系统的信任受到难以衡量的伤害。”
原告团体成员来自日本各地，代表的律师团表示，40多位个人股东准备这个月稍晚在大阪及福冈控告东芝。
律师团也表示，日本各地将有更多诉讼提出。
“原告的总人数预料最后将达到1,000人左右，”其中一名律师表示。
东芝发言人拒绝评论。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。