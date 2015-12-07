东芝会计丑闻重创股价 股东集体控告公司索赔245万美元

路透东京12月7日 - 日本东芝(6502.T)爆发巨额会计造假丑闻后，股价暴跌，50名个人股东周一在东京提起诉讼控告东芝，索赔3.0199亿日圆(245万美元)。

股东控告对象包括东芝、三名前任社长及两名前任财务长。比起4月初东芝开始调整会计问题之前的股价水准，目前东芝股价下跌约40%。

东芝经过调查后公布，公司获利在大约七年期间浮报约1,550亿日圆。

“东芝财报作假，误导投资人，”原告团体在向东京地方法院提交的诉状中指出。“东芝的欺诈行为，使得对股份公司系统的信任受到难以衡量的伤害。”