日本东芝将出售整个医疗设备部门 或引来积极抢亲--消息

路透东京2月29日 - 据知情人士透露，陷入困境的东芝(6502.T)计划出售整个医疗设备部门，而非仅仅卖出控股股权，并称激烈竞购或将对该业务估值远超最初估计的35亿美元。

此项交易被看做是支持东芝财务的关键；这家工业巨擘一直被一桩颇具破坏力的帐务丑闻纠缠。知情人士称，重组成本上升已导致公司管理层寻求出售整个Toshiba Medical Systems Corp。

熟悉出售程序的人士称，4,000亿至5,000亿日圆(35亿-44亿美元)是这项业务的合理估值区间。但一名知情人士称，由于市场对具有较高成长前景的医疗业务的需求强劲，交易估值可能高达6,500亿日圆。

他们说，全球股权收购公司KKR & Co (KKR.N)和佳能(7751.T)、富士胶片(富士软片,Fujifilm)(4901.T)、Konica Minolta(4902.T)以及日本具有医疗设备业务的影像公司已入围第二轮竞购。投标截止日为周五。

知情人士称，KKR与三井物产 (8031.T)联手，Konica Minolta与Permira联手。

知情人士要求匿名，因为他们没有向媒体发言的授权。东芝和所有入围竞购方的代表均拒绝置评。

东芝之前曾表示，计划出售控股股权或全部股权，但迄今尚未明确采取哪种做法。

东芝股价周一收涨0.52%报174.8日圆。(完)