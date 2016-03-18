焦点：东芝59亿美元出售医疗设备部门 在美受调查消息令股价重挫

图中为东京一家电器商店外的东芝公司标识及宣传语。 REUTERS/Thomas Peter

路透东京3月17日 - 日本东芝(6502.T)周四公布了59亿美元资产出售、以及大规模投资旗下芯片业务的消息，但其股价却下滑，因有报导称美国当局正在对西屋核能业务相关的账目进行调查。

东芝迫切希望摆脱去年13亿美元的会计丑闻影响，继续精简臃肿的业务，多年来财务账目上的水分掩盖了其业务的不佳表现。

东芝社长室町正志周五将公布新的业务策略，他早前曾宣布减员超过10,000人。不过现阶段室町正志可能需要花费大部分时间应对关于公司财务问题影响的疑问。

据彭博新闻报导，尽管东芝已经在日本接受过调查，但美国当局现又对东芝立案。由于牵涉到总部在美国的西屋，美方可能会行使法律权力。

报导称，美国司法部和证券交易委员会(SEC)正在就存在欺诈行为的可能性进行调查。

东芝表示，正在核实这一报导。

该报导打压东芝股价重挫8%。在此之前，东芝本周发布声明称，又发现七个新的会计错误。

东芝把旗下医疗设备部门售予佳能(7751.T)的交易也并非毫无争议。东芝原本希望此交易能带来公司重组所需要的资金。

为了完成交易，东芝已将该部门变成一个特殊目的公司。该部门主要生产诊断设备，是全球第二大CT扫描仪制造商。

SMBC日兴证券分析师Yukihiko Shimada指出，此举非同寻常，不过可能让东芝得以在当前会计年度计入出售收益，即便监管机构的反垄断调查拖延。

竞购方富士胶片(Fujifilm) (4901.T)发布声明称，东芝处理资产出售的方式是对反垄断法的嘲弄，但富士胶片拒绝对是否采取法律行动发布置评。

东芝未对富士胶片的声明发表评论。

熟悉情况的消息人士周二表示，从该交易获得的资金，将有助于东芝取消从银行寻求18亿美元新贷款的计划。

东芝希望获得新的资金，以将公司资源聚焦于支柱业务--半导体和核能。

为了维持在快闪记忆体(闪存)市场的竞争力，东芝周四公布一项计划，拟在未来三年投资3,600亿日圆(32亿美元)，在日本建造一个新的半导体工厂。

东芝还称，已同意将旗下白色家电业务多数股权售予中国美的集团(000333.SZ)，交易条件尚待敲定。(完)