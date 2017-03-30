东芝股东同意分拆芯片事业 为出售做好准备

路透东京3月30日 - 日本东芝(6502.T)股东周四批准了对旗下NAND快闪记忆体(闪存)业务的拆分计划，为出售该事业多数权益、甚至是全数权益铺平道路。

在美国核业务分支西屋电气录得巨额亏损后，东芝计划出售芯片业务。西屋周三以美国破产法第11章申请破产保护。

东芝期望至少能从中筹得90亿美元，而公司已表示，芯片事业估值约在180亿美元。

一名知悉计划的消息人士指出，有意竞购者约有10家，包括在日本与东芝携手运营一家芯片厂的西部数据(WD)(WDC.O)、美光(MU.O)、韩国SK海力士(000660.KS)以及一些金融投资者。

在这场持续三小时以上的股东会中，东芝社长兼CEO纲川智和其他高层主管面对了众人愤怒的发问。去年东芝高层经理还曾说芯片和核业务是集团的核心部门。

“应该是顶梁柱的业务怎么会变成一个破洞！” 一名股东询问纲川智关于东芝旗下的核业务时问道。

“东芝在全世界已成为笑柄。你们却毫无头绪。”另一名股东吼道。

东芝预期将录得日本企业史上规模最大的亏损之一，今年可能净亏1万亿(兆)日圆(90亿美元)。(完)