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国际财经 | 2017年 3月 15日 星期三 08:44 BJT

东芝股价重挫逾6% 此前已被交易所列入退市观察名单

路透东京3月15日 - 日本东芝(6502.T)股价周三盘初重挫，此前东京证券交易所(TSE)将东芝列入是否符合退市标准的观察名单。

东芝股价一度大跌多达7.6%至199.5日圆。

东芝周二表示，正考虑美国核电事业西屋的出售等策略选项，并扩大调查西屋相关的问题，这导致东芝财报第二次延期公布。(完)

(编译 张明钧; 审校 王丽鑫)

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