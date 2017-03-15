东芝股价重挫逾6% 此前已被交易所列入退市观察名单

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京3月15日 - 日本东芝(6502.T)股价周三盘初重挫，此前东京证券交易所(TSE)将东芝列入是否符合退市标准的观察名单。
东芝股价一度大跌多达7.6%至199.5日圆。
东芝周二表示，正考虑美国核电事业西屋的出售等策略选项，并扩大调查西屋相关的问题，这导致东芝财报第二次延期公布。(完)
(编译 张明钧; 审校 王丽鑫)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。