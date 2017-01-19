焦点：东芝核业务减记惊传恐达60亿美元 股价重挫15%

路透东京1月19日 - 日本东芝(6502.T)的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。

这些报道令外界质疑，东芝预计采取的改善财务措施，是否足以弥补缺口。这些措施包括出售芯片业务的部分股权。

一名了解情况的消息人士称，东芝已经向有政府背景的日本政策投资银行(DBJ)求助。由于未获准评论此事，该消息人士要求匿名。

其他消息人士称，东芝高管最快周四将与主要往来银行代表谈论援助事宜。东芝主要往来银行之一--三井住友银行(8316.T)社长在记者会上表示，该行愿意尽可能支援东芝。

路透暂未联系到日本政策投资银行和瑞穗银行(8411.T)的代表置评。另一家主要往来银行--三井住友信托银行不予置评。

2015年的会计丑闻让东芝受到重创，该公司在去年末突然又陷入危机，起因是该公司将不得不为由新收购的美国核电厂建造公司处理的项目的成本超支进行减记。

知情人士此前表示，减记规模料将超过5,000亿日圆(44亿美元)。但日本共同社及其他国内媒体报道称，预计减记规模如今已膨胀至7,000亿日圆，部分与不利的汇率波动有关。

东芝对媒体报道的减记以及其计划与银行会谈未予置评。

会计丑闻曝光之后，东芝被东京证券交易所列入观察名单，不能在股市融资。

据称，该公司寻求把芯片业务分拆为单独的公司。该业务在东芝营业利润中占大部分比例。

一位消息人士本周称，东芝希望出售半导体业务的少数股权，正在考虑包括美国合伙方西部数据(WDC.O)在内的潜在买家。西部数据(WD)未予置评。

媒体报道称售股规模约在20%。行业消息人士此前表示，东芝的芯片部门价值超过1万亿日圆(89亿美元)。

巴黎银行首席信贷分析师Mana Nakazora表示，“需要关注的关键问题在于，东京是否会资不抵债。如果那样的话，一些银行就难以提供新的融资。”

然Nakazora也表示，她预计东芝不会出现债务违约，因其主要的银行不会坐视不理，并称会推出某种形式的融资方案，涉及出售资产，也可能有政府提供的融资和资本。

东芝股价一度周四下挫26%，但之后扳回部分跌幅，收低15%，市值为110亿美元。

日本放送协会(NHK)报道称，东芝考虑出售部分业务和资产，以筹集3,000亿日圆现金。

9月底东芝的股东权益为3,632亿日圆，仅为总资产的7.5%。(完)