东芝调查内部会计事件重挫股价17% 市值蒸发25亿美元

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京5月11日 - 日本东芝(6502.T)两年内第二度调查内部会计的相关疑虑，令东芝股价周一大跌，市值蒸发25亿美元，分析师指出，东芝会计问题根源疑云未散，将令投资人惴惴不安。
东芝股价周一重挫17%亮灯跌停。东芝上周五收盘后表示，撤回2014财年的财测，取消年底股利，公司扩大先前宣布的调查行动。
东芝股价周一收跌16.6%，至403.30日圆，市值约1.7万亿(兆)日圆，较上周五收盘缩水将近3,000亿日圆。
东芝4月时警告，在2012/13财年可能低报部分基础设施项目成本。上周五东芝表示，公司一项内部调查发现其他异常问题，包括未能足额认列建筑工程相关亏损。
“事件的新发展...让不确定性更加恶化，”Dalton Capital Japan基金经理人Fumio Matsumoto指出。“到头来，相关金额不确定是否很大，但我们不清楚细节的这一点，就让人忧心。”
东芝表示将成立一个第三方委员会进一步调查，有可能要到6月或更晚才能公布2014年财报。通常上一财年财报应该在近日公布。
Matsumoto也指出，基金经理人可能会遭到客户质问为何还要保留东芝股份。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。