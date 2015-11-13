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国际财经 | 2015年 11月 13日 星期五 14:44 BJT

东芝会计丑闻又起波折 股价跌近6%

路透东京11月13日 - 投资者周五抛售日本东芝(6502.T)股票，因该公司在美国的核电业务Westinghouse又曝出亏损的消息，使得此前13亿美元的会计丑闻远不能划上句号。

东芝证实了稍早的媒体报导，Westinghouse核电业务在2012和2013财年录得亏损。

不过东芝为其信息披露进行辩护，称因为Westinghouse整体盈利，因此不必因为这些亏损进行减记。

东芝股价下跌5.77%，最新报295.7日圆。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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