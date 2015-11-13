东芝会计丑闻又起波折 股价跌近6%

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京11月13日 - 投资者周五抛售日本东芝(6502.T)股票，因该公司在美国的核电业务Westinghouse又曝出亏损的消息，使得此前13亿美元的会计丑闻远不能划上句号。
东芝证实了稍早的媒体报导，Westinghouse核电业务在2012和2013财年录得亏损。
不过东芝为其信息披露进行辩护，称因为Westinghouse整体盈利，因此不必因为这些亏损进行减记。
东芝股价下跌5.77%，最新报295.7日圆。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。