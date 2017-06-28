东芝称仍在与优先竞购方就出售芯片业务谈判 尚未达成最终协议

三星宣布在美国投资3.8亿美元设厂 为文在寅访美送上大礼（更新版）
路透首尔6月29日 - 韩国三星电子宣布，将在美国投资一个家电厂，对于该公司而言这是30多年来首次。韩国总统文在寅即将赴美与特朗普进行为期两天的会谈，三星的这个举措有一些政治上示好的意味。
路透东京6月28日 - 日本东芝(6502.T)周三称，尚未就芯片部门出售事宜与优先竞购方达成最终协议，该公司仍在与这一由多方组成的财团进行谈判。
东芝在声明中称，公司计划尽快达成协议。
陷入困境的东芝正急于出售其重要的芯片部门，以填补旗下已破产的核部门西屋电气数十亿美元的巨额成本超支。东芝之前曾许诺在周三股东大会之前与优先竞购方达成最终协议。
优先竞购财团由日本政府支持的投资方牵头，成员还包括美国私募股权公司贝恩资本。(完)
(编译 王琛；审校 白云)
路透首尔6月29日 - 韩国三星电子宣布，将在美国投资一个家电厂，对于该公司而言这是30多年来首次。韩国总统文在寅即将赴美与特朗普进行为期两天的会谈，三星的这个举措有一些政治上示好的意味。
路透伦敦6月29日 - 英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周四表示，央行需要“严肃考虑”加息以抑制通胀，不过他对当前利率水平感到满意。
路透布鲁塞尔6月29日 - 欧盟执委会周四公布数据显示，欧元区6月经济信心跳升幅度高于预期，升至近10年高位，各行业乐观信心全面增强。