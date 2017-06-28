东芝称仍在与优先竞购方就出售芯片业务谈判 尚未达成最终协议

路透东京6月28日 - 日本东芝(6502.T)周三称，尚未就芯片部门出售事宜与优先竞购方达成最终协议，该公司仍在与这一由多方组成的财团进行谈判。

东芝在声明中称，公司计划尽快达成协议。

陷入困境的东芝正急于出售其重要的芯片部门，以填补旗下已破产的核部门西屋电气数十亿美元的巨额成本超支。东芝之前曾许诺在周三股东大会之前与优先竞购方达成最终协议。

优先竞购财团由日本政府支持的投资方牵头，成员还包括美国私募股权公司贝恩资本。(完)