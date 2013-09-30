东芝将在电视部门裁员3,000人

路透东京9月30日 - 东芝(6502.T)周一表示，在本会计年度结束前，将削减旗下亏损的电视生产部门的50%员工，并将海外三家工厂中的两家停产。

东芝表示，将把生产外包比重从之前的40%提高到70%，并把电视生产部门的全球员工数量削减3,000人，其中三分之二为海外职位。7月该公司曾表示将把上述3,000人中的400人转至其他业务部门。

该公司没有透露将关闭中国、印尼和波兰三家工厂中的哪两家。

过去两年东芝电视部门一直因全球销售疲弱而呈亏损状态，部分因欧洲经济放缓且日本国内需求下降。

7月时东芝宣布，计划本会计年度在电视和个人电脑(PC)部门共计削减100亿日圆(合1.01亿美元)成本，第二年再把削减的成本数量扩大一倍，以应对疲弱的市场需求。

东芝表示，预计这些措施将帮助电视部门在本会计年度下半年恢复获利。(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。