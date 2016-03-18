东芝美国部门受调查 报导称西屋恐减记18亿美元（更新版）

(新增更多细节及西屋可能遭受减记的报导)

路透东京3月18日 - 据一份报纸周五报导，日本东芝(6502.T)正考虑大幅减记旗下西屋核电部门，同时该公司证实美国当局正在调查其美国几个部门的账目问题。

这让东芝摆脱去年曝出的13亿美元会计丑闻影响的努力笼罩了一层阴霾。

日本朝日新闻报导称，东芝正考虑把西屋核电部门减记2,000亿日圆(18亿美元)，这重燃了投资者对西屋相关资产和商誉价值被夸大的担忧。

自东芝2006年收购西屋以来，核电的吸引力已经下降，尤其是在福岛核事故促使许多国家冻结了核能扩张计划。

去年11月东芝表示不需要进行减记，因西屋仍然盈利，尽管部分业务在2012年和2013年出现了亏损。一位发言人士周五称，1月最新的压力测试显示无需进行减记。

但该发言人士确认了数个美国部门已收到美国司法部和美国证券交易委员会(SEC)要求提供有关作帐问题的讯息。

据彭博新闻报导，尽管东芝已经在日本接受过调查，但美国当局现又对东芝立案。由于牵涉到总部在美国的西屋，美方可能会行使法律权力。

西屋否认正在接受财务调查。

执行长Danny Roderick在声明中称，“据我们所知，西屋没有受到财务方面的调查。”

东芝今日稍晚将召开记者会阐述其扭亏为盈的策略。东芝周四宣布出售医疗设备和家电部门，该交易预计有助于提振公司的财务状况。(完)