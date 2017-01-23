分析：核业务亏损烧出大窟窿 东芝需要投资者火速驰援

2012年7月资料图片，一块印刷电路板上的东芝公司企业标识。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京1月22日 - 面对美国核业务的大规模减记问题，日本东芝(6502.T)正在寻求出售其核心半导体业务的一部分。东芝在智能手机闪存芯片领域位列全球第二。

但东芝急于堵上美国核业务的漏洞，这可能会使其资产出售计划复杂化。目前日本媒体估计这个美国核业务的窟窿有60亿美元之多。

东芝上月曾警告称，美国核项目成本超支可能造成数十亿美元支出，公司希望在截至3月的会计年度结束之前提高资本基础。

如果不能消解核业务冲击，东芝本已微薄的股东权益有可能丧失殆尽，使得公司资产净值跌至负值--而这将危及它在公共基础设施项目中的角色，及其在东京证交所“一部”的地位。

在2015年卷入会计丑闻后，东芝被禁止在股市筹集新资金。但出售资产可望帮助东芝自其主要银行获得更广泛的财务支持。

据媒体报导，东芝可能出售其芯片业务的20-30%股权。

东芝的快闪记忆体芯片(闪存)业务价值超过100亿美元，排名全球第二，仅次于韩国三星电子(005930.KS)，也是东芝获利最高的部门。

在截至3月底的会计年度，该项业务的营业利润预估为1,300亿日圆(11.3亿美元)，在整体集团预估获利1,800亿日圆中占了很大部分。这些预测是东芝12月对美国核业务发布减值预警前所做的。

知情人士称，东芝已开始准备出售芯片业务的少数股权。一位人士称，东芝已向一些私募股权基金发送了保密性协议框架。[nL4S1FA2UE]

其他知情人士称，东芝考虑售股的潜在买家包括既是对手又是事业合作伙伴的西部数据(WD)(WDC.O)，其承诺投资50亿美元共同生产记忆体晶片。西部数据不予置评。该公司与东芝在日本共同运营一座NAND闪存晶片工厂。

但与西部数据(WD)达成任何协议都可能引发耗时的反垄断审查。

“(筹资)短期时间框架可能是个障碍，同时(此类)资本注入可能引发反垄断顾虑，”东芝一名高管说道，指出反垄断审查或需耗费不止一年的时间。由于事关敏感，这位高管拒绝署名。“将优先考虑不存在反垄断顾虑的投资者，但他们往往寻求快速回报，所以这也存在困难。”

部分出售芯片业务还可能引发有关获利稀释的担忧。东芝旗下芯片业务名称为Storage & Electronic Devices Solutions。

“对于一些投资者而言，该半导体业务可能是东芝吸引力的核心部分，”高盛分析师上周写道。“如果东芝要剥离在这块业务的持股，我们认为对这些投资者来说，母公司的投资吸引力可能下降。”

**更小更强的芯片**

在东芝发出有关核业务警告前，在芯片业务的支撑下，东芝股价去年上涨了85%。但2016年东芝股价最终仅上涨13%。

由于苹果(AAPL.O)和中国手机制造商都是东芝的客户，该公司的记忆体芯片是最主要的获利来源。据研究机构IHS，东芝在全球NAND闪存记忆体芯片市场上占有约20%的份额，仅次于三星的35%。

东芝去年在生产体积更小且功能更强大芯片的竞赛中胜出，在生产所谓的64层3D闪存芯片样品中一举击败三星。

“经常有人说我们(在3D芯片上)落后三星两年，”东芝芯片业务部门主管成毛康雄上月对路透表示。“但我们在(64层芯片)样品出货方面速度更快，因此相信我们已赶上三星的技术能力。”

然而成毛康雄指出，东芝在量产这款新芯片上仍较缺乏经验。

而出售公司股权将有所助益，东芝计划将2019年4月起三年内的芯片投资规模扩大至约1万亿日圆(87亿美元)，高于先前三年的8,600亿日圆。

消息人士指出，由于东芝不愿拱手让出对芯片业务的控制权，因此可能寻求政府帮助，就像其他受困的日本科技企业以往进行重组时所做的一样。

“由于核业务亏损减记规模尚未定案，我们需要准备各种选项。但我们绝不会放弃多数股权，”成毛康雄表明。

另一名知情人士表示，日本政策投资银行为东芝可能接触希望其投资公司芯片业务的几家基金之一。(完)