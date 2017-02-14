东芝美国核电事业将减记63亿美元 会长志贺重范将下台

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京2月14日 - 东芝(6502.T)周二表示，旗下美国核电事业将减记7,125亿日圆(62.8亿美元)，这损及股东权益，并导致陷入年度亏损。
东芝估计3月31日止的年度净损将达3,900亿日圆(34.4亿美元)，上年同期为亏损4,600亿日圆；东芝在2015年发生帐务丑闻。
东芝称，相关财务数据仍有待公司审计单位批准，目前作为财测发布。
东芝宣布会长志贺重范将下台。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。