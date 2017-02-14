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国际财经 | 2017年 2月 14日 星期二 17:02 BJT

东芝美国核电事业将减记63亿美元 会长志贺重范将下台

路透东京2月14日 - 东芝(6502.T)周二表示，旗下美国核电事业将减记7,125亿日圆(62.8亿美元)，这损及股东权益，并导致陷入年度亏损。

东芝估计3月31日止的年度净损将达3,900亿日圆(34.4亿美元)，上年同期为亏损4,600亿日圆；东芝在2015年发生帐务丑闻。

东芝称，相关财务数据仍有待公司审计单位批准，目前作为财测发布。

东芝宣布会长志贺重范将下台。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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