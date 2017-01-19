东芝股价暴跌 有报道称其美国核业务出现亏损

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透东京1月19日 - 东芝(6502.T)股价周四早盘大跌，之前有媒体报道，该公司美国核业务将公布逾5,000亿日圆(43.6亿美元)亏损。
日本经济新闻报道，东芝通过东京证交所发布新闻稿表示，公司尚未公布该核业务亏损，另据日本放送协会(NHK)报道，该公司将出售其他业务和资产，以筹资3,000亿日圆。
东芝股价最多跌9.5%，至261日圆，日经指数.N225则涨0.9%。(完)
(编译 王颖；审校 戴素萍)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。