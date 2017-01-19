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国际财经 | 2017年 1月 19日 星期四 09:09 BJT

东芝股价暴跌 有报道称其美国核业务出现亏损

路透东京1月19日 - 东芝(6502.T)股价周四早盘大跌，之前有媒体报道，该公司美国核业务将公布逾5,000亿日圆(43.6亿美元)亏损。

日本经济新闻报道，东芝通过东京证交所发布新闻稿表示，公司尚未公布该核业务亏损，另据日本放送协会(NHK)报道，该公司将出售其他业务和资产，以筹资3,000亿日圆。

东芝股价最多跌9.5%，至261日圆，日经指数.N225则涨0.9%。(完)

(编译 王颖；审校 戴素萍)

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