（重发）焦点：东芝所购美国核电建设业务减值 恐提列数十亿美元损失

（重发以调整标题措辞）

路透东京/纽约12月27日 - 日本东芝(6502.T)表示，可能不得不提列与收购的美国一家核电建设公司相关的数十亿美元支出。这一消息打压东芝股价重挫12%，并令外界再度质疑其会计智慧。

东芝表示，该公司去年12月从Chicago Bridge & Iron Company NV (CB&I)(CBI.N)手中购得CB&I Stone & Webster之后，后者运营的美国电力项目成本超支情况将比最初预期严重得多，因此可能不得不进行巨额减计。

此时东芝旗下的西屋电气公司(Westinghouse Electric Company)与CB&I之间正在进行一场法律和会计纠纷。

东芝正在努力摆脱13亿美元会计丑闻、以及上一会计年度减计逾20亿美元核业务价值的影响。最新的资产减值将给予东芝又一记重击。

“这将再次打击东芝的机构投资者，可能进一步损害外界对于该公司管理层的信心，同时严重削弱其国际核业务资质，”能源咨询公司Mathyos Japan的创始人Tom O'Sullivan表示。

O'Sullivan指出，2015年12月的收购行动，与日本监管者敲定对东芝会计操作违规问题处以创纪录罚款基本上是在同一时间，显示该公司的治理控制是非常弱的。

东芝社长兼CEO纲川智表示，公司将研究某种策略来增强资本。纲川智在6月上任，之前其前任启动了一系列重组措施来清理账目。

“由于我们股东权益比率(equity ratio)很低，所以我们早应该考虑充实资本基础，”纲川智在新闻发布会上表示。

截至9月底，东芝的股东权益为3,630亿日元，仅是资产的7.5%，如果该公司被迫记录重大损失，该比率可能会降至接近零。

被问及东芝负债是否会超过资产时，财务长Masayoshi Hirata表示，公司尚未完成此一变化的估算。

他表示，公司将于2月中完成估算，并称集团将向主要的往来银行解释情况，寻求其支持。东芝主要贷款银行包括三井住友金融集团 (8316.T)与瑞穗金融集团 (8411.T)。

东芝将旗下的核电与半导体业务视为成长主力，同时力求降低获利较逊色的消费电子产品业务的比重，例如个人电脑与电视业务。

纲川智表示，但若有必要，东芝有可能修正核电业务的布局。纲川智就是因为将医疗设备业务塑造成主要获利来源而得到好评。不过这项业务已于今年卖给佳能 (7751.T)。

纲川智也表示，出售资产或让快闪记忆体(闪存)芯片这项金鸡母业务挂牌的可能性，都是可能考虑的选项。

**西屋与CB&I的交易充满分歧**

至少从7月以来，CB&I与西屋之间的交易就充满了分歧。

成本超支可能产生的债务应该由谁承担，有关部门的净营运资金如何计算，双方在这些问题上争吵不断，西屋声称CB&I欠自己逾20亿美元，随后被CB&I告上法庭。

CB&I控告西屋恶意勒索，企图通过关于这项核业务净营运资金的仲裁程序，赖掉自己从交易中本该承担的债务。特拉华州衡平法院本月稍早驳回了CB&I的诉讼。

此后CB&I提起上诉，案子正在审理过程中。西屋一位发言人周二重申，公司期待这一问题能通过独立第三方审计部门依照与CB&I的协议条款给予解决。

“(CB&I的)上诉以及独立审计程序，预计都会在2017年作出判决，CB&I在这两件事上将积极坚持自己的立场，”CB&I发言人说。

东芝股价周二收低将近12%，市值约为142亿美元。由于公司内部管控方面的忧虑，该股目前仍在东京证交所观察名单上。CB&I股价微升0.18%报34.26美元。

周二之前东芝曾预测，整个财年净利约为1,450亿日圆，实现扭亏为盈，因中国智能手机生产商对其快闪记忆体(闪存)的需求强劲。

东海东京调查中心分析师Masahiko Ishino表示，市场关注的焦点将很快转向，如果新近发现的亏损令股东权益大为受损，东芝是否会剥离部分业务。(完)