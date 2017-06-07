东芝再度要求西部数据停止阻挠出售芯片业务

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月7日 - 日本东芝(6502.T)周三再度要求西部数据(WD)(WDC.O)停止阻挠出售芯片业务的计划。
“西部数据在干扰东芝出售计划方面投入了相当大的精力，东芝鼓励其把这些精力用于对东芝和SanDisk都有利的、更有成效的地方，”东芝律师在日期为6月7日的一封信件中称。
西部数据去年收购的SanDisk在与东芝的一家合资企业中占有49.9%的股权。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。