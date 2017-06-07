东芝再度要求西部数据停止阻挠出售芯片业务

路透东京6月7日 - 日本东芝(6502.T)周三再度要求西部数据(WD)(WDC.O)停止阻挠出售芯片业务的计划。

“西部数据在干扰东芝出售计划方面投入了相当大的精力，东芝鼓励其把这些精力用于对东芝和SanDisk都有利的、更有成效的地方，”东芝律师在日期为6月7日的一封信件中称。

西部数据去年收购的SanDisk在与东芝的一家合资企业中占有49.9%的股权。(完)