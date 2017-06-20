日本政府牵头财团告诉东芝需先搞定与西部数据的纠纷--消息人士

路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝(6502.T)，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)(WDC.O)的法律纠纷。

这些消息人士称，由于会自动获得政府的批准，该财团被视为最强有力的竞标者之一，但其担心如果东芝与西部数据的纠纷得不到解决，则将产生法律风险。

财团包括有国有背景的基金--产业革新机构(INCJ)、日本政策投资银行(DBJ)以及美国私募股权公司贝恩资本以及韩国芯片生产商SK海力士(000660.KS)。

另有熟悉情况的消息人士称，东芝已计划在周三一次董事会会议上挑选青睐的买方。希望在6月28日年度股东大会之前达成最终协议。

但消息人士还表示，上述财团设定的条件有可能会导致东芝推迟表决。

由于涉及业务销售的讨论属于机密信息，消息人士不愿具名。INCJ、DBJ和SK海力士均不予置评。路透已联络贝恩代表，目前尚未获得其正式回应。(完)