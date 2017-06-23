东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透东京6月23日 - 日本东芝(6502.T)表示，愿意与西部数据(WDC.O)就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
东芝社长兼CEO纲川智在记者会上表示，东芝愿意商谈，但预计东芝青睐的竞购财团的构成情况不会在6月28日之前改变。东芝已选择一个由日本政府牵头的财团为其闪存芯片业务的优先竞购方。该财团成员包括政府支持的基金--日本产业革新机构(INCJ)、日本政策投资银行(DBJ)和美国私募股权公司贝恩资本。
东芝希望在6月28日举行年度股东大会之前达成这笔价值约为180亿美元的交易。(完)
(编译 张涛；审校 艾茂林)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。