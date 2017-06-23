东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商

路透东京6月23日 - 日本东芝(6502.T)表示，愿意与西部数据(WDC.O)就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。

东芝社长兼CEO纲川智在记者会上表示，东芝愿意商谈，但预计东芝青睐的竞购财团的构成情况不会在6月28日之前改变。东芝已选择一个由日本政府牵头的财团为其闪存芯片业务的优先竞购方。该财团成员包括政府支持的基金--日本产业革新机构(INCJ)、日本政策投资银行(DBJ)和美国私募股权公司贝恩资本。