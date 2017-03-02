东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士

路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝(6502.T)已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。

两位消息人士称，对于如何处置西屋，东芝正在考虑为之申请破产，这是诸多选项之一，以防止西屋进一步亏损。

由于未被授权向媒体谈论此事，上述消息人士要求匿名。

上周，在回应媒体有关西屋或申请破产的报导时，东芝称不知道西屋在考虑这一步。

东芝发言人周三表示，对于是否就此事接触了一家律所，公司不会立即置评。

分析师和知情人士此前曾表示，即便申请破产，东芝仍将承担最多70亿美元的或有负债，因其对西屋提供了合同承诺。这种承诺是核电行业常见的安排。

上述两位消息人士称，2月中旬东芝向西屋派遣了一个包括律师在内的专家团，对其资产进行评估。

消息人士称，专家的初步评估显示，西屋申请破产将导致东芝发生至少3,000亿日圆(26亿美元)的新费用。

这一数额要低于东芝要承担的70亿美元或有负债，因这不包括西屋客户可能向东芝要求的索赔额。

不过申请破产仍能带来好处，因东芝的合并财务报表将可以不再包含西屋。消息人士称这可能会抵消一部分费用。(完)