东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝(6502.T)已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
两位消息人士称，对于如何处置西屋，东芝正在考虑为之申请破产，这是诸多选项之一，以防止西屋进一步亏损。
由于未被授权向媒体谈论此事，上述消息人士要求匿名。
上周，在回应媒体有关西屋或申请破产的报导时，东芝称不知道西屋在考虑这一步。
东芝发言人周三表示，对于是否就此事接触了一家律所，公司不会立即置评。
分析师和知情人士此前曾表示，即便申请破产，东芝仍将承担最多70亿美元的或有负债，因其对西屋提供了合同承诺。这种承诺是核电行业常见的安排。
上述两位消息人士称，2月中旬东芝向西屋派遣了一个包括律师在内的专家团，对其资产进行评估。
消息人士称，专家的初步评估显示，西屋申请破产将导致东芝发生至少3,000亿日圆(26亿美元)的新费用。
这一数额要低于东芝要承担的70亿美元或有负债，因这不包括西屋客户可能向东芝要求的索赔额。
不过申请破产仍能带来好处，因东芝的合并财务报表将可以不再包含西屋。消息人士称这可能会抵消一部分费用。(完)
(编译 王洋; 审校 白云)
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