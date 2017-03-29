东芝同意西屋电气以美国破产法第11章申请破产--日经（更新版）

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路透东京3月29日 - 日本经济新闻周三报导称，日本东芝(6502.T)董事会已经同意旗下美国核业务西屋电气根据美国破产法第11章申请破产保护。西屋申请破产保护将会限制已把东芝拖入危机的亏损规模。

东芝发言人称，公司不会对董事会会议讨论的事项置评。

申请破产保护将允许西屋重新协商或者中断各项建设合同，不过拥有相关项目的那些公用事业可能寻求赔偿。

申请破产将妨碍西屋正在美国南部建设的核电站能否如期完工，而当地纳税人已经在每月电费中负担其中的部分成本。

西屋电气的未来已在日美双边会谈中提及，日本担心西屋电气破产会招致美国总统特朗普批评，指责其可能给当地就业及财政造成影响。

美国政府已授予总额83亿美元贷款担保，支持公用事业公司建设佐治亚州项目。西屋电气在印度、英国和中国拥有核项目，进展情况不一。

根据西屋电气网站介绍，该公司1886年由美国工程师及发明家George Westinghouse创立，在全球拥有12,000名员工。(完)