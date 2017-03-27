东芝旗下西屋电气最快周二申请破产 寻求KEPCO协助--日经

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京3月27日 - 日本经济新闻周一报导，日本东芝(6502.T)旗下的美国核业务西屋电气(Westinghouse Electric)最快将于周二申请破产保护，并寻求韩国电力(KEPCO) (015760.KS)的支持。
报导称，申请破产保护可能有助于东芝限制西屋亏损的损失，报导并未引述资讯的消息来源。
消息人士周五对路透表示，日本东芝已通知其主要关系银行，计划让旗下美国核业务西屋电气在3月31日申请破产。西屋电气根据破产法第11章申请破产，会使本财年该业务相关费用升至大约1万亿(兆)日圆(90亿美元)，之前公开的预估规模为7,125亿日圆。
报导表示，西屋董事会最早将于周二开会，决定是否援引破产法第11章，有可能同日申请破产。报导称西屋电气已要求韩国电力支持其破产重组。
由于非办公时间，尚无法取得东芝公司人士回应。接电话的韩国电力公司人士则表示，并没有与报导有关的信息，将问题转给公关办公室，同样由于非办公时间，无法与该办公室取得联系。(完)
(编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。