东芝旗下西屋电气最快周二申请破产 寻求KEPCO协助--日经

路透东京3月27日 - 日本经济新闻周一报导，日本东芝(6502.T)旗下的美国核业务西屋电气(Westinghouse Electric)最快将于周二申请破产保护，并寻求韩国电力(KEPCO) (015760.KS)的支持。

报导称，申请破产保护可能有助于东芝限制西屋亏损的损失，报导并未引述资讯的消息来源。

消息人士周五对路透表示，日本东芝已通知其主要关系银行，计划让旗下美国核业务西屋电气在3月31日申请破产。西屋电气根据破产法第11章申请破产，会使本财年该业务相关费用升至大约1万亿(兆)日圆(90亿美元)，之前公开的预估规模为7,125亿日圆。

报导表示，西屋董事会最早将于周二开会，决定是否援引破产法第11章，有可能同日申请破产。报导称西屋电气已要求韩国电力支持其破产重组。

由于非办公时间，尚无法取得东芝公司人士回应。接电话的韩国电力公司人士则表示，并没有与报导有关的信息，将问题转给公关办公室，同样由于非办公时间，无法与该办公室取得联系。(完)