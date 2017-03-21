独家：日本东芝旗下美国核电事业西屋考虑破产融资--消息

路透3月20日 - 熟悉情况的消息人士周一称，日本东芝(6502.T)旗下的美国核电事业西屋电气正在考虑帮助其度过破产保护期的融资方案。

两位熟悉情况的人士称，东芝正在评估金融机构和投资企业关于所谓“破产保护企业贷款”的提议。该贷款将帮助西屋可能申请破产保护后全身而退。两位人士并称，融资案的规模估计将超过5亿美元。

如果西屋真的申请破产保护，这笔融资将使其能够继续支付雇员工资，并接受乔治亚洲和南卡罗来纳州公用事业企业的委托在当地建造四座核电站。这将是30多年来美国首次建造核电站。

消息人士提醒道，这只是一个预备计划，西屋也还未做出申请破产保护的决定。他们要求匿名，因为商议内容属于机密。

东芝和西屋未立即答复置评请求。

西屋正在南卡罗来纳州和乔治亚州建设电厂，分别名为Virgil C. Summer核电站以及Vogtle发电厂。南卡罗来纳州的电厂为Scana Corp (SCG.N)和Santee Cooper所拥有。乔治亚州的电厂则是由Georgia Power牵头组建的一财团委托兴建。

“我们将继续使(西屋)在协议下承担其责任，”Georgia Power在声明中称。“Vogtle电厂的工作继续进行，我们正在关注形势，并准备好应对任何可能出现的结果。”

Scana发言人称“今天在现场有将近5,700名承包商和转包商的人员，我们将继续推进这些新厂的建设。”

消息人士称，若是西屋破产，由于积欠未完成的工程加上潜在罚款，这些公用事业企业将是西屋最大的债权人之一。(完)