消息人士称东芝拟让西屋电气月底申请破产

路透东京3月24日 - 据知情人士周五透露，日本东芝(6502.T)已通知其主要关系银行，计划让旗下美国核业务西屋电气(Westinghouse Electric)在3月31日申请破产。

这些消息人士告诉路透，东芝预计，西屋电气根据破产法第11章申请破产，会使本财年该业务相关费用升至大约1万亿(兆)日圆(90亿美元)，之前公开的预估规模为7,125亿日圆。

消息人士不愿透露身份，因他们未获授权向媒体谈论此事。

东芝周五表示不宜过早评论。

“西屋是否申请第11章破产保护，最终是由其董事会决定，必须考量到所有权益涉及方的不同利益，包括东芝及其债权人，”东芝声明称。(完)