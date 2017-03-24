消息人士称东芝拟让西屋电气月底申请破产

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透东京3月24日 - 据知情人士周五透露，日本东芝(6502.T)已通知其主要关系银行，计划让旗下美国核业务西屋电气(Westinghouse Electric)在3月31日申请破产。
这些消息人士告诉路透，东芝预计，西屋电气根据破产法第11章申请破产，会使本财年该业务相关费用升至大约1万亿(兆)日圆(90亿美元)，之前公开的预估规模为7,125亿日圆。
消息人士不愿透露身份，因他们未获授权向媒体谈论此事。
东芝周五表示不宜过早评论。
“西屋是否申请第11章破产保护，最终是由其董事会决定，必须考量到所有权益涉及方的不同利益，包括东芝及其债权人，”东芝声明称。(完)
(编译 刘秀红/蔡美珍；审校 李爽/于春红)
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路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。