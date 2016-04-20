东芝准备减记对西屋持股价值 社长将辞职--消息

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京4月20日 - 据熟悉情况的消息人士周三透露，日本东芝(6502.T)在美国子公司西屋(Westinghouse)所持股份的价值准备减记约2,000亿日圆(18.3亿美元)。
另外，其中一名消息人士称，公司一个委员会周三开会批复社长室町正志的辞职申请。消息人士要求匿名，因为他们未获授权向媒体发言。
东芝上个月曾表示，正在对旗下核子业务进行压力测试，以评估是否需要减值。
该公司周三称，目前尚未最终确定测试结果。同时拒绝就室町正志的辞职问题置评。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。