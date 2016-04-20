版本:
中国
国际财经 | 2016年 4月 20日 星期三 13:21 BJT

东芝准备减记对西屋持股价值 社长将辞职--消息

路透东京4月20日 - 据熟悉情况的消息人士周三透露，日本东芝(6502.T)在美国子公司西屋(Westinghouse)所持股份的价值准备减记约2,000亿日圆(18.3亿美元)。

另外，其中一名消息人士称，公司一个委员会周三开会批复社长室町正志的辞职申请。消息人士要求匿名，因为他们未获授权向媒体发言。

东芝上个月曾表示，正在对旗下核子业务进行压力测试，以评估是否需要减值。

该公司周三称，目前尚未最终确定测试结果。同时拒绝就室町正志的辞职问题置评。(完)

(编译 刘秀红；审校 张涛)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐