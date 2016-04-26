东芝对旗下美国核业务子公司西屋减记23亿美元

路透东京4月26日 - 日本东芝(6502.T)周二称，在过去一个财年的账项中对旗下美国核业务子公司西屋(Westinghouse)认列23亿美元(2,600亿日圆)减值损失。外界十分期待东芝采取此类行动，以消除围绕其簿记问题的疑虑。

此次减记一改东芝之前的态度：此前该公司一直拒绝减记3,300亿日圆的西屋商誉价值，尽管该核业务自2011年福岛核事故以来持续恶化。东芝于2006年以54亿美元价格购得西屋。

投资者称，自去年13亿美元会计丑闻爆发以来，东芝股价一直未能实现反弹，围绕西屋价值的担忧是其中一个主要原因。

东芝称，核电项目融资能力减弱是此次减记的推动因素；之前会计丑闻导致业务重组及一系列信用评级遭下调事件。

但此前东芝提高了截至3月止会计年度的获利预估，因其向佳能(7751.T)出售医疗设备分支，录得5,900亿日圆的税前获利；在此项交易中，东芝使用了不同寻常的方式，在交易获得监管部门批准前，东芝即获得了现金。

目前东芝预计净亏损为4,700亿日圆，低于此前预估的亏损7,100亿日圆；该公司将于5月初公布业绩。

东芝亦在就6月替换社长室町正志进行最后的磋商。

一位消息人士告诉路透，副社长纲川智是主要候选人，消息人士指称他没有卷入此前的会计丑闻。

由于纲川智提高了东芝医疗设备部门的获利，因此获得信任。(完)