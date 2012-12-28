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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 17:52 BJT

日本个股: 东芝正与多家企业洽谈出售Westinghouse股权

路透东京12月28日 - 东芝 社长佐佐木则夫表示,准备减持在美国核电企业Westinghouse所持有的股权,不过东芝并不着急.

由于进行了几笔收购交易,包括买下瑞士Landis+Gyr,东芝近几个季度的现金流下降,希望通过削减在Westinghouse的持股套现,转投他用.

"我们与六家企业进行出售(Westinghouse)股权的谈判,"佐佐木则夫周五对路透称.但他并未透露东芝可能从中获益多少.

东芝股价周五收高5%至337日圆,远高于日经指数的0.7%涨幅.(完)

(编译 洪曦; 审校 沈以文)

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