独家：消息人士称东芝美国核电业务西屋电气约谈破产律师

路透3月8日 - 据知情人士周三透露，日本东芝(6502.T)旗下的美国核电开发公司西屋电气公司已约谈威嘉律师事务所的破产律师。

上月西屋电气公司减记63亿美元，抹掉了东芝的全部股东权益，并促使东芝寻求剥离资产，为可能出现的新财务问题准备缓冲资金。

两位知情人士称，西屋若根据美国破产法第11章的规定申请破产保护，可能会有助于限制东芝的损失，但称约谈威嘉律师事务所的债务重组律师只是探索性步骤，关于申请破产的问题尚未作出决定。

西屋发言人对威嘉律所的角色未予置评，但称西屋已聘请顾问公司AlixPartners LLP的Lisa Donahue，来领导“业务重组和财务复建”。

东芝表示，并不知晓西屋申请破产保护的打算。

AlixPartners未予置评，威嘉律师事务所没有回复置评请求。(完)