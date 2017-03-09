独家：消息人士称东芝美国核电业务西屋电气约谈破产律师

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透3月8日 - 据知情人士周三透露，日本东芝(6502.T)旗下的美国核电开发公司西屋电气公司已约谈威嘉律师事务所的破产律师。
上月西屋电气公司减记63亿美元，抹掉了东芝的全部股东权益，并促使东芝寻求剥离资产，为可能出现的新财务问题准备缓冲资金。
两位知情人士称，西屋若根据美国破产法第11章的规定申请破产保护，可能会有助于限制东芝的损失，但称约谈威嘉律师事务所的债务重组律师只是探索性步骤，关于申请破产的问题尚未作出决定。
西屋发言人对威嘉律所的角色未予置评，但称西屋已聘请顾问公司AlixPartners LLP的Lisa Donahue，来领导“业务重组和财务复建”。
东芝表示，并不知晓西屋申请破产保护的打算。
AlixPartners未予置评，威嘉律师事务所没有回复置评请求。(完)
(编译 王颖；审校 张荻)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”