独家：东芝寻求出售美国天然气处理承诺 与潜在买家洽谈

路透东京/米兰11月6日 - 饱受会计丑闻困扰的日本东芝，试图出售关于处理美国液化天然气(LNG)的74亿美元承诺。它在两年前签署这项承诺，期望以此促进发电涡轮机的销售。

亚洲天然气价格下挫，意味着从美国大量出口天然气的期望落空，并让东芝可能面临高达每年3.7亿美元的LNG处理费。

东芝在一项专访中证实，正寻求削减在这项20年合同的头几年承诺，但其拒绝就成本发表评论。

“我们必须承认，(美国)LNG相对于JCC价格的竞争力正在变弱，”东芝LNG部门的一名经理Akira Nakatani表示。JCC是指对日本长期供应所采取的典型价格机制。

据六位业内知情人士说，东芝已在最近几周与大型油气生产商、公用事业公司、贸易公司和其他潜在LNG买家进行磋商，试图出售LNG处理承诺。Nakatani未就潜在买家名称置评。

其他亚洲买家也在试图削减长期LNG进口协议的曝险部位，因经济增长停滞导致亚洲买家的需求减弱，且现货市场也充斥着便宜的过剩供应。

业内专家称，东芝或许会发现难以解除上述承诺。

**液化付费协议**

东芝在2013年决定向Freeport LNG购买液化处理权，自2019年起每年从德州出口厂购买220万吨LNG。

作为一家生产电脑、真空吸尘器等各种消费电子产品的企业，东芝购买上述所谓的付费协议令市场感到吃惊。

Nakatani说，东芝的计划是将LNG供应作为附带，用来吸引购买东芝发电涡轮机的潜在亚洲燃气发电厂买家。

涡轮机业务属于东芝能源和基础设施部门，此部门上一财年的营收为170亿美元，占东芝总营收的30%左右。

Nakatani称，东芝与涡轮以及天然气买家均在谈判，希望今年稍晚或明年能签下固定合同。

他表示，公司希望能签下自2020年或2021年开始的长期供应合同。他对公司长期策略仍有信心。

**约束性承诺**

东芝与美国自由港之间的协议规定，即使东芝没有使用自由港的设备为自己生产LNG，也要支付液化装置费。

路透按照百万英热单位(mmBtu)3.25美元的加工费计算，东芝将在20年内面临74亿美元的支出。

Nakatani对上述加工费不发表评论，自由港方面也不予置评。

随着美国天然气运输到亚洲销售的潜在利润减少，日本关西电力 (9503.T)已经同意与法国Engie(ENGIE.PA)开展互换安排，以降低运输成本。大阪燃气已将部分自由港LNG出售给德国的德国意昂集团 (EONGn.DE)。(完)