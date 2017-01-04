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国际财经 | 2017年 1月 4日 星期三 11:12 BJT

东芝惊传虚报获利 早盘股价重挫5%后止跌回升

路透东京1月4日 - 东芝(6502.T)周三早盘跌逾5%，之前有媒体报导，日本监管当局怀疑公司三年内虚报获利400亿日圆。

在此之前，东芝已因一系列会计丑闻缠身，并在承认受美国核电业务影响，面临减记数以十亿计美元资产后，于上周遭评级机构调降评等。

日本朝日新闻在周二盘后报导，日本证券交易监督委员会(SESC)将向检方递交该公司虚报获利的诉状。由于缺乏证据，日本检方之前拒绝进行调查。

该报引述匿名消息来源表示，SESC发现，东芝在2012-2014财年期间就电脑业务提报获利，但实际上并无任何获利。

报导称，这段期间在任的两名东芝社长与一名会长涉嫌欺诈。

这项调查可能导致东芝与多名前高管遭到正式的刑事指控。

目前未能立即取得东芝方面的回应。

东芝股价周三早盘上涨2.19%，报289.3日圆，稍早一度下挫至263.05日圆。东芝股价自上周以来已跌掉35%。(完)

(编译 陈宗琦；审校 艾茂林)

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