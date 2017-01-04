东芝惊传虚报获利 早盘股价重挫5%后止跌回升

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透东京1月4日 - 东芝(6502.T)周三早盘跌逾5%，之前有媒体报导，日本监管当局怀疑公司三年内虚报获利400亿日圆。
在此之前，东芝已因一系列会计丑闻缠身，并在承认受美国核电业务影响，面临减记数以十亿计美元资产后，于上周遭评级机构调降评等。
日本朝日新闻在周二盘后报导，日本证券交易监督委员会(SESC)将向检方递交该公司虚报获利的诉状。由于缺乏证据，日本检方之前拒绝进行调查。
该报引述匿名消息来源表示，SESC发现，东芝在2012-2014财年期间就电脑业务提报获利，但实际上并无任何获利。
报导称，这段期间在任的两名东芝社长与一名会长涉嫌欺诈。
这项调查可能导致东芝与多名前高管遭到正式的刑事指控。
目前未能立即取得东芝方面的回应。
东芝股价周三早盘上涨2.19%，报289.3日圆，稍早一度下挫至263.05日圆。东芝股价自上周以来已跌掉35%。(完)
(编译 陈宗琦；审校 艾茂林)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”