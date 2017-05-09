东芝要求西部数据不要干涉芯片事业出售

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京5月9日 - 东芝(6502.T)已经告知西部数据(WD)(WDC.O)，要求勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。
西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
东芝律师团在5月3日发出的一份信函中驳斥西部数据的主张，并声称若西部数据持续干预出售程序，将尽全力采取补救措施。
路透目击的信函内容写道，西部数据的“行为构成对东芝潜在经济利益及当前合约的国际干涉。此举并不恰当，必须停止。”
在另一份日期同为5月3日的函件中，东芝法务主管指控西部数据并未签署部分合资协议。
函件中写道，若西部数据拒绝在5月15日之前签署，则芯片事业将暂时阻止西部数据员工进入该事业的所有设施、网络及资料库，藉以保护其知识产权。
西部数据驻日本发言人并未立即置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。