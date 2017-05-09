东芝要求西部数据不要干涉芯片事业出售

路透东京5月9日 - 东芝(6502.T)已经告知西部数据(WD)(WDC.O)，要求勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。

西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。

东芝律师团在5月3日发出的一份信函中驳斥西部数据的主张，并声称若西部数据持续干预出售程序，将尽全力采取补救措施。

路透目击的信函内容写道，西部数据的“行为构成对东芝潜在经济利益及当前合约的国际干涉。此举并不恰当，必须停止。”

在另一份日期同为5月3日的函件中，东芝法务主管指控西部数据并未签署部分合资协议。

函件中写道，若西部数据拒绝在5月15日之前签署，则芯片事业将暂时阻止西部数据员工进入该事业的所有设施、网络及资料库，藉以保护其知识产权。

西部数据驻日本发言人并未立即置评。(完)