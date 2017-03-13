东芝寻求二度推迟公布第三季财报--消息人士

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京3月13日 - 熟悉情况的消息人士表示，日本东芝(6502.T)寻求第二度推迟周二公布第三季财报的期限，因为公司与审计人员对于东芝旗下美国西屋核电业务的相关问题存在分歧。
东芝第三季财报在一个月之前已经被推迟公布过一次，以便东芝厘清西屋业务潜在问题。财报中料将西屋核电业务减记63亿美元。
其中一位消息人士周一对路透表示，东芝正在与金融监管机构协商延期事宜。消息人士拒绝署名，因未获授权与媒体沟通。
东芝未予置评。
如果延期申请未获批，3月27日将是其发布财报的新期限，否则可能面临退市。(完)
(编译 高琦/李爽; 审校 蔡美珍/李春喜)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。