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国际财经 | 2017年 3月 13日 星期一 18:24 BJT

东芝寻求二度推迟公布第三季财报--消息人士

路透东京3月13日 - 熟悉情况的消息人士表示，日本东芝(6502.T)寻求第二度推迟周二公布第三季财报的期限，因为公司与审计人员对于东芝旗下美国西屋核电业务的相关问题存在分歧。

东芝第三季财报在一个月之前已经被推迟公布过一次，以便东芝厘清西屋业务潜在问题。财报中料将西屋核电业务减记63亿美元。

其中一位消息人士周一对路透表示，东芝正在与金融监管机构协商延期事宜。消息人士拒绝署名，因未获授权与媒体沟通。

东芝未予置评。

如果延期申请未获批，3月27日将是其发布财报的新期限，否则可能面临退市。(完)

(编译 高琦/李爽; 审校 蔡美珍/李春喜)

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