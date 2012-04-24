日本东芝放弃竞购尔必达--消息

蒙古经济面临困境 与IMF等有关方就55亿美元经济纾困计划达成一致
路透乌兰巴托2月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周日发表声明称，蒙古已经与该基金组织以及其他合作方就55亿美元经济稳定计划达成一致。
* 东芝不会参与尔必达第二轮投标--消息
* SK hynix、美光、TPG、Hony计画周五投标--消息
* 买家意在尔必达行动设备晶片部门
路透东京4月24日电---接近谈判过程的消息人士周二表示,日本东芝(6502.T)不再竞购日本破产晶片大厂尔必达记忆体,目前还有三家外国公司争夺收购尔必达,其中包括韩国SK hynix(000660.KS)及美光(Micron Technology)(MU.O).
消息人士周二向路透表示,东芝与SK hynix可能夥伴针对联合投标的谈判陷入僵局後,东芝已决定不参与周五的第二轮投标.
据消息人士称,计画参与周五投标的企业包括SK hynix、美光及两家私募股权公司TPG Capital LPTPG.UL与Hony Capital.因事关敏感,消息人士拒绝具名.
本月稍早一名业界消息人士向路透表示,东芝向SK hynix探询联合竞购尔必达的可能性,因据报导东芝之前的出价低於美光.
东芝不愿证实或否认报导,SK hynix拒绝证实是否会独力竞价.
尔必达为全球第三大动态随机存取记忆体(DRAM)制造商,仅次于韩国三星电子(005930.KS)及SK hynix,市占率约12%.虽然多数DRAM晶片用於个人电脑,买家可能是垂涎尔必达用於智慧手机及平板电脑的晶片.
在尔必达破产之前,美光已经在讨论与尔必达结盟,根据日本经济新闻报导,美光在第一轮投标出价至少1,500亿日圆(18.5亿美元).
尔必达2月底声请破产保护,债务56亿美元,成为日本制造业史上最大破产案.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张荻
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