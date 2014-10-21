道达尔执行长飞机事故起因是“能见度低”--俄运输当局

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透莫斯科10月21日 - 俄罗斯运输当局周二称，法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA)执行长Christophe de Margerie周一稍晚在莫斯科一个机场的飞机事故中丧生，事故原因是“能见度低”。
俄当局还称，已经开始调查在莫斯科伏努科沃机场发生的这起事故。当时，道达尔执行长乘坐的私人飞机在起飞时撞上了一辆扫雪车。
此前道达尔发表声明指出，在莫斯科的事故中有五人丧生，包括三名空乘人员、除雪车驾驶员以及该公司执行长de Margerie。
受此消息影响，道达尔股价开盘大跌2.26%，但其后止跌回升。
道达尔表示，将“尽快”召开董事局会议，但并未提供进一步细节。
塔斯社援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov称，俄罗斯总统普京向Christophe de Mergerie遇难表示哀悼。
“普京与de Margerie相识已久，工作关系密切。”报导称。(完)
(编译 朱晓军；审校 屈桂娟)
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